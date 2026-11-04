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Beylikdüzü'nde caddeye dönüşte çarpıp kaçan taksi, yayanın ağır yaralanmasına yol açtı

Beylikdüzü'nde caddeye dönüş yapan ticari taksinin çarptığı işe giden vatandaş ağır yaralandı; sürücü olay yerini terk etti, kaza anı kameraya yansıdı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 14:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beylikdüzü'nde caddeye dönüşte çarpıp kaçan taksi, yayanın ağır yaralanmasına yol açtı

Olayın gelişimi:

Dün sabah saatlerinde Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesindeki bir caddede, işe gitmekte olan bir vatandaşa ticari taksi çarptı. Caddeye dönüş yapan araç, çarpmanın etkisiyle yayanın metrelerce havaya savrulmasına neden oldu. Yaralı yaya, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı; sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

görgü tanıkları ve sağlık durumu:

Caddede esnaflık yapan Şakir Yıldız olay yerindeki ifadelerinde, kazanın bir araç parkı ve yaya hareketliliğinin olduğu noktada meydana geldiğini belirtti. Yıldız, "Vatandaş buraya arabasını park etmiş. Karşı tarafta ATM’den para çekmeye gelen kontrolsüz şahıs adamı fark etmeyerek çarpıp kaçıyor. Galiba kafatasında ve kaburgalarında çatlaklar varmış" dedi. Bu beyanlar, yaralının kafa ve göğüs bölgesinde ciddi yaralanma şüphesi bulunduğunu ortaya koyuyor.

görüntüler ve kaçış:

Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayanın karşıya geçmeye çalışırken taksinin çarpması, kişinin havaya savrulması ve ardından ticari taksinin olay yerinde durmadan kaçması yer aldı. Kamera kayıtları ve tanık anlatımları, kazanın oluş şeklinin tespitinde önemli delil niteliği taşıyor.

Olayla ilgili olarak hastaneye kaldırılan yaralının durumu ağır seyrederken, olay yerinden ayrılan sürücüyü tespit etmeye yönelik çalışmaların ve kayıtların değerlendirilmesinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASI TARAFINDAN KAYDEDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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