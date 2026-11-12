Beylikdüzü'nde deniz bereketi ihtiyaç sahiplerine palamut olarak dağıtıldı

etkinlikten detaylar:

Beylikdüzü Kavaklı'da bulunan Beylikdüzü Balıkçılar Çarşısı'nda düzenlenen organizasyonda, kentte yaşayan emekli, engelli, gazi ve şehit yakınlarına yönelik ücretsiz palamut dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinlik iki gün sürdü ve her kişiye kişi başı 3 kilogram palamut verildi.

Dağıtım sırasında uzun kuyruklar oluştu ve etkinliğe katılım yoğundu. Organizatörler, sezonun beklenenden fazla verimli geçtiğini; Marmara'dan Karadeniz'e kadar denizlerde artan palamut miktarının bu tür paylaşım girişimlerini mümkün kıldığını belirtti.

balıkçılar ve organizasyonun gerekçesi:

Etkinliği düzenleyenler, bölgede yakalanan ürünün toplumla paylaşılmasının amaçlandığını vurguladı. Organizasyonda konuşan Kenan Balcı, son yıllarda nadir görülen bir bolluk yaşandığını ve yaklaşık 30 yıl sonra böyle yüksek miktarda palamutla karşılaştıklarını söyledi. Balcı, elde edilen verimi ihtiyaç sahipleriyle paylaşmanın öncelikleri olduğunu ifade etti.

palamutun sağlık değeri:

Organizatörler palamutun besin değerine de dikkat çekti. Palamutun Omega-3 deposu olduğu, protein ve sağlıklı yağ açısından zengin bulunduğu, bu nedenle özellikle emekliler ve sağlık hassasiyeti olan gruplar için faydalı bir seçim olduğu bildirildi. Katılımcılar, sunulan destekten memnuniyetlerini dile getirirken etkinlik yoğun ilgi nedeniyle başarılı bulundu.

Ücretsiz dağıtım kapanışında, balıkçılar çarşısı yetkilileri benzer dayanışma faaliyetlerinin süreceğini ve elde edilen deniz ürünlerinin gerektiğinde öncelikli gruplarla paylaşılacağını açıkladı.

BU YIL PALAMUT SEZONUNUN SON DERECE BEREKETLİ GEÇTİĞİNİ BELİRTEN KENAN BALCI, YAŞANAN BOLLUĞUN UZUN YILLARDIR GÖRÜLMEDİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ.