Beylikdüzü'nde yaya geçidinde çarpılan genç kız için adalet çağrısı

Kaza ve tedavi süreci:

İstanbul Beylikdüzü'nde, sabah işe gitmek için kiraladığı scooter ile yol kenarından yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Tülin Şık (18), olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza geçirdiği tarihten bu yana 9 gündür entübe durumda yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

Görgü ve ilk inceleme bilgilerine göre kaza sabah saat 07:30 dolaylarında gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından genç kadın yoğun bakıma sevk edildi. Ailenin aktardığı bilgilere göre, kaza anına ilişkin araç kamerası görüntüleri mevcut.

Görüntüler ve soruşturma:

Olay anı bir araç kamerasına yansıdı; görüntülerde Tülin Şık'ın yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği anda servis minibüsünün çarpması yer alıyor. Soruşturmayı yürüten birimler kazayı gösteren kayıtları incelemeye aldı. Servis minibüsü sürücüsü gözaltına alındı, savcılık tarafından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi ancak mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ailenin tepkisi ve talepleri:

Tülin Şık'ın annesi Tülay Şık, kızının yoğun bakımda olduğu dönemde sürücünün dışarıda olmasına tepki gösterdi. Annenin sözleri arasında, "Kızım burada uyurken o adamın dışarıda dolaşmasını istemiyorum" ifadesi yer aldı. Aile şikayetçi olduğunu, avukatlarının süreci takip ettiğini belirtti ve adalet talebinde bulundu.

Aile ayrıca kaza sonrası bildirim sürecine ilişkin rahatsızlık dile getirdi; olayın sabah 07:30 civarında gerçekleştiği, kendilerine ise yaklaşık saat 11:00'de haber verildiğini belirtti. Anne, aynı gün içinde farklı scooter vakaları görüldüğünü ve scooter kullanımına ilişkin düzenleme veya yasak çağrısında bulundu.

Aile, servis aracının kamera kayıtları ile tutanak ve krokilerin gerektiği şekilde düzenlenip düzenlenmediğine dair soru işaretleri olduğunu da aktardı. Yetkililer ve soruşturmayı yürüten merciler, kayıt ve delillerin değerlendirilmesiyle olayın seyrini netleştirecek; adli sürecin sonuçları bekleniyor.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ’NDE SABAH İŞE GİDERKEN KİRALADIĞI SKUTER İLE YAYA GEÇİDİNDEN GEÇEN 18 YAŞINDAKİ TÜLİN ŞIK, SERVİS MİNİBÜSÜNÜN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANDI.