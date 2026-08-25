Rafting faciası: 14 yaşındaki Taha’nın ailesi güvenlik ve sorumluluk çağrısı yapıyor

Olayın özeti:

Muğla’nın Dalaman ilçesine bağlı Gürleyik köyünde 19 Ağustos’ta yapılan bir rafting turunda, 14 yaşındaki Taha Emir Kayaalp suya düşerek yaralandı ve uzun uğraşlara rağmen kurtarılamadı. Aile otel yetkililerinin yönlendirmesiyle tura katıldıklarını, iddiaya göre ekipmanların yıpranmış ve güvenlik eğitimlerinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Olay sonrası bir eğitmen hakkında işlem başlatıldı ve 1 eğitmen tutuklandı. Taha’nın cenazesi 21 Ağustos’ta Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Balçık Mezarlığı’nda toprağa verildi. Aile, firma ve olaya karıştığını iddia ettikleri kişiler hakkında şikâyetçi oldu.

kaza anı ve ekipman iddiaları:

Ailenin anlatımına göre otelde kahvaltı sonrası tura götürüldüklerinde görevliler kısa, yüzeysel bir bilgilendirme yaptı. Anne Çiğdem Katalıoğlu can yelekleri ve kaskların eski ve yıpranmış olduğunu, takılan yeleğin omuzdan kaydığını ve kaskın tam oturmadığını söyledi. Ailenin daha önce rafting deneyimleri bulunmasına rağmen, gerekli eğitimlerin verilmediği iddia edildi.

Firma araçla ulaşılan yerin sarp, kayalık ve bir rafting alanı görünümünde olmadığını söyleyen Katalıoğlu, görevlilerin eğitim vermeyi bot içinde tercih ettiğini ve katılımcılara komutların düzgün iletilmediğini belirtti: "Herkesi coşturma derdindeydiler. Hiçbir profesyonellik yoktu."

ilk müdahale, kurtarma çabaları ve hastane süreci:

Turun başında botun devrilmesi sonucu kayalıklara sıkıştığı ifade edilen Taha, bulunduğu yerden uzun uğraşlar sonucu sudan çıkarıldı. Anne Katalıoğlu, o anları anlatırken oğlunun ayağının kayan bir kayağa sıkıştığını, ekiplerin önce ayak çıkarılamadığı gerekçesiyle müdahalede geciktiğini söyledi. Bir eğitmenin üzerinde bulunan yeleği çıkarmasıyla Taha suya savruldu.

Sudan çıkarılan çocuğa turda bulunan bir otopsi doktoru ile ilk yardım eğitimi olan bir turist tarafından müdahale edildi. Aile, yaklaşık 1,5 saat boyunca müdahale edildiğini ancak Taha’dan olumlu tepki alınamadığını aktardı. Ambulansın gelmesiyle sedye ile çıkarma sırasında muhtemelen nabzının gittiği, hastanede de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

aile tepkisi ve hukuki beklenti:

Katalıoğlu, olayın ardından firma yetkililerinin tur parasını iade etmeyi teklif ettiğini anlattı. Anne, oğlunun hayatını kaybettiği anda paranın iade edilmesinin kendisini derinden yaraladığını belirterek tepkisini dile getirdi: "Ben çocuğumun üstünden bir lira dahi almam." Yetkililerin parayı "hizmet tamamlanamadığı" gerekçesiyle iade ettiğini söylemesi ailede infiale yol açtı.

Aile hukuki süreç başlatmış, firma ve sorumlular hakkında şikâyetçi olmuştur. Anne Katalıoğlu, bölgenin kapatılması ve benzer kazaların önlenmesi için davanın peşini bırakmayacağını vurguladı: "Orası can alıyor. Benim oğlum gitti."

Olay kamuoyunda tur güvenliği, ekipman standardı ve profesyonel yönlendirme gerekliliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Soruşturma ve yargılama sürecinin ilerlemesiyle kazanın oluş nedenleri ve sorumluların belirlenmesi bekleniyor.

ÇİĞDEM KATALIOĞLU