Ayvacık'ta rüzgârın etkisiyle yayılan otluk yangını için seferberlik

yangının çıkışı ve yayılma şekli:

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Dibekli köyü mevkiinde saat 12.00 sıralarında otluk alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgârın etkisiyle alevler kısa sürede çevreye yayıldı.

müdahale çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına aynı anda hem havadan hem de karadan müdahale başlattı. Ekipler, yangının yönünü kontrol altına almak ve sıçramayı engellemek için yoğun çaba sarf ediyor.

süreç ve belirsizlikler:

Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilemedi. Devam eden müdahale çalışmalarında rüzgârın etkisi yangının seyrini belirleyen başlıca unsur olarak öne çıkıyor ve ekipler bölgedeki durumu yakından takip ediyor.

ÇANAKKALE'NİN AYVACIK İLÇESİNDE OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGINA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYE BAŞLADI.