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Beylikova'da muhtarlar günü buluşması: talepler ve iş birliği öne çıktı

Beylikova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü programı Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı; muhtarlar kahvaltıda kaymakam ve belediyeyle taleplerini paylaştı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Beylikova'da muhtarlar günü buluşması: talepler ve iş birliği öne çıktı

Tören ve mesajlar:

Beylikova'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikler Cumhuriyet Meydanı'nda başladı. Program, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla açıldı ve devamında yapılan konuşmalarda muhtarlık kurumunun önemi ile yerel yönetimlerde üstlendiği görevler vurgulandı.

Törende konuşanlar, muhtarların mahalle düzeyinde vatandaşla kurumlar arasında köprü görevi gördüğünü ve yerel ihtiyaçların tespitinde kilit rol oynadıklarını belirtti. Etkinlikler, muhtarların gündemindeki konulara dikkat çekilmesi açısından bir platform sağladı.

Kahvaltı ve görüş alışverişi:

Programın ardından Beylikova Belediyesi Sosyal Tesisi'nde muhtarlar için kahvaltı verildi. Toplantıya Beylikova Kaymakamı Ali Kantilav, Beylikova Belediye Başkanı Av. Hakan Karabacak, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı. Buluşmada muhtarların sorun ve talepleri dinlendi, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Av. Hakan Karabacak, muhtarların vatandaşların taleplerinin tespit edilmesi ve hizmetlerin ulaştırılmasında önemli bir rolü olduğunu vurgulayarak, yerel yönetimlerle iş birliğinin gerekliliğine dikkat çekti ve muhtarların çalışmalarına verdiği desteği yineledi. Katılımcılar mahallelerdeki öncelikli sorunları ve vatandaş beklentilerini aktardı.

Program, muhtarların taleplerinin dinlenmesi ve yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. Etkinlik, yerel düzeyde iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik adımların önemini bir kez daha ortaya koydu.

BEYLİKOVA’DA 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER...

BEYLİKOVA’DA 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA TÖREN VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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