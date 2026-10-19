Ayazağa selinde Cendere Deresi'nden çıkarılan otomobilin anbean görüntüleri

Ayazağa'da araç Cendere Deresi'nden çıkarıldı

İstanbul Ayazağa'da meydana gelen sel sırasında, Kemerburgaz Caddesi'nin kenarından geçen Cendere Deresi'ne sürüklenerek düşen bir otomobil, itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla dereden çıkarıldı. Kurtarma anları dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Kurtarma çalışmaları:

Dronla yapılan arama taramasında fark edilen araç için itfaiye ekipleri hızla seferber oldu. Operasyona AFAD ekipleri de katıldı ve ekipler, sualtı kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan koordineli müdahale sonucu otomobil dere tabanından alınarak güvenli bölgeye çekildi.

Sahibinin açıklaması:

Olay esnasında araçta bulunan kişinin sular yükselince panikleyip araçtan indiği, böylece canını kurtardığı belirtildi. Otomobilin sahibi İskender Kirazlı olayla ilgili olarak şunları söyledi: "Şoför arkadaş sular yükselince kendini canını kurtarmak için arabadan indi. Araba da sele kapılıp dereye düşmüş. Daha yeni bulduk. Dronla görüntü alınırken araba bulundu. İtfaiye, AFAD çok güzel çalıştı. Sualtı kurtarma operasyonu yaptılar. Aracı çıkardık. Zaten kullanılmaz halde. Canımıza bir şey olmadı"

Kurtarma ekiplerinin operasyon anları ve araç çıkarma çalışmaları dron görüntüleriyle kayıt altına alındı. Yetkililer, bölgedeki taşkın riskine dikkat çekerek vatandaşları uyarıyor; çıkarılan aracın kullanılamaz durumda olduğu bildirildi.

Cendere Deresi’nden otomobil çıkarıldı: O anlar böyle görüntülendi