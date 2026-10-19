İstanbul'da şiddetli yağışlar baraj doluluk oranını yüzde 53,14'e yükseltti

İstanbul'da yağışların etkisi ve İSKİ verileri:

Geçen hafta megakentte etkili olan şiddetli yağışlar, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranında belirgin bir yükselişe yol açtı.

19 Ekim tarihli kayıtlarda, önceki hafta yaklaşık %37 civarında olan doluluk oranı bir haftada yaklaşık %16 artış göstererek %53,14 seviyesine ulaştı.

Baraj bazlı doluluk oranları:

Ömerli Barajı: yüzde 77,39

Darlık Barajı: yüzde 88,83

Elmalı Barajı: yüzde 79,97

Terkos Barajı: yüzde 36,98

Alibey Barajı: yüzde 76,6

Büyükçekmece Barajı: yüzde 30,35

Sazlıdere Barajı: yüzde 31,95

Istrancalar Barajı: yüzde 61,73

Kazandere Barajı: yüzde 8,08

Pabuçdere Barajı: yüzde 3,76

Veriler, genel olarak barajlarda kayda değer bir artış olduğunu gösterse de bazı tesislerde doluluk oranlarının düşük kaldığı dikkat çekiyor. Özellikle Pabuçdere ve Kazandere gibi barajların seviyeleri, su kaynakları yönetimi açısından takip edilmeye devam edecek.

İstanbul'da etkili olan son yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı yüzde 53,14'e yükseldi