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Beyoğlu'nda metruk beş katlı bina dronla görüntülendi

İstanbul Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde saat 01.30'da çöken 5 katlı metruk bina, can kaybı olmadan dronla havadan görüntülendi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Beyoğlu'nda metruk beş katlı bina dronla görüntülendi

olayın meydana gelişi:

Olay, saat 01.30 sıralarında İstanbul Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi Kurdela Sokak'ta meydana geldi. Bölgedeki 5 katlı metruk bina, henüz belirlenemeyen sebeple çöktü. Çökme anında çevredeki yapı ve vatandaşlarda paniğe neden oldu.

hasar ve can güvenliği:

Çökme sonucu bitişikteki bina da zarar gördü; ancak yetkililer tarafından yapılan tespitlerde can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi. Olay yerinde ilk müdahale ve güvenlik tedbirleri derhal uygulandı, çevredeki binaların tahliyesi ve kontrolü gerçekleştirildi.

enkaz kaldırma çalışmaları:

Gün ağarınca olay yerinde yürütülen çalışmaların boyutu netleşti. Ekipler enkaz kaldırma ve bölgenin güvenli hale getirilmesi için çalışma başlattı. Müdahale sırasında güvenlik şeritleri ve gerekli trafik düzenlemeleri uygulandı.

dron görüntüleri ve değerlendirme:

Çöken binanın son durumu, sabah saatlerinde çekilen dron görüntüleriyle havadan belgelendi. Bu görüntüler, yapının çökme sonrasındaki hasarını ve bitişikteki binadaki tahribatı daha net ortaya koydu. Yetkililer, görüntüleri inceleyerek hasarın boyutunu ve olası riskleri değerlendirmeye devam ediyor.

soruşturma ve sonraki adımlar:

Şu aşamada çökme nedeni henüz belirlenemeyen sebeple olarak kaydedildi; ilgili birimler olayla ilgili soruşturma başlattı. Enkaz kaldırma tamamlandıktan sonra hasar tespit raporları hazırlanacak ve bölgedeki yapı güvenliği yönünden ek incelemeler yapılacak.

Beyoğlu’nda yerle bir olan bina böyle görüntülendi

Beyoğlu’nda yerle bir olan bina böyle görüntülendi

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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