Hızlı müdahale sayesinde organize sanayide su birikintisinde mahsur kalan servis kurtarıldı

Olayın ayrıntıları:

Olay, Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen midibüs, sağanak yağış sonrası yolda oluşan su birikintisinden geçmeye çalışırken arızalandı ve suyun ortasında kaldı.

Kurtarma çalışması:

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, midibüsü halatla bağlayarak çekti ve araçta mahsur kalan işçileri adım adım güvenli alana çıkardı.

Durumun ardından:

Mahsur kalan işçiler ekiplerin müdahalesiyle tahliye edilip güvenli alana çıkarıldı. Olayda kullanılan aracın sürücüsü ve plaka bilgileri henüz öğrenilemedi.

BİLECİK'TE SAĞANAK YAĞIŞ NEDENİYLE OLUŞAN SU BİRİKİNTİSİNDE MAHSUR KALAN İŞÇİ SERVİSİNDEKİ ÇALIŞANLAR, İTFAİYE VE AFAD EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI.