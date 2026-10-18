Eskişehir'de evinde misafir ettiği kişinin bıçakla ölümüne ilişkin kadın tutuklandı

Olayın gelişimi:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi, Büyükdere Mahallesi Sevindik Sokak'taki bir apartman dairesinde meydana gelen olayda, Ş.E. adlı kadının evinde misafir olarak bulunan Osman K., mutfakta henüz belirlenemeyen bir nedenle bıçakla ağır yaralandı.

Olayın bildirilmesi üzerine yapılan KADES ihbarı sonrası sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Osman K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve adli süreç:

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ş.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğinin kararına göre Ş.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi; olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

POLİS EKİPLERİNCE GÖZALTINA ALINAN Ş.E., EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SEVK EDİLDİĞİ ADLİYEDE ÇIKARILDIĞI SULH CEZA HAKİMLİĞİNCE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.