Kumluca'da cip ile kamyonun çarpışması can aldı

Kaza, Antalya'nın Kumluca ilçesi çıkışında saat 13.40 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüler Y.K. (45) yönetimindeki 07 BPL 089 plakalı kamyon ile Çin uyruklu Z.H. idaresindeki 07 CJB 609 plakalı cip kafa kafaya çarpıştı.

Olay yerine müdahale:

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Çin uyruklu turist Fen You (55) hayatını kaybetti.

Soruşturma ve gözaltı:

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Y.K. gözaltına alındı. Olayla ilgili jandarma ve emniyet birimleri tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililer, olayın kesin nedeninin araştırma tamamlandıktan sonra netleşeceğini belirtti.

ANTALYA'NIN KUMLUCA İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASIN CİP İLE KAMYON KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI. KAZADA ÇİN UYRUKLU BİR TURİST HAYATINI KAYBETTİ.