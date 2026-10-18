Başakşehir erken golle öne geçti: Gaziantep FK maçta geride

maç özeti:
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya. Mücadelenin 15. dakikası geride kalırken ev sahibi ekip 1-0 üstün durumda.
maç bilgileri:
Ev sahibi: Başakşehir
Konuk: Gaziantep FK
Hafta: 8
Süre ve skor: 15. dakika, 1-0
Karşılaşma canlı olarak devam ediyor ve skor anlık durumlara göre değişebilir.
TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR, GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'NÜ KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI EV SAHİBİ EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.
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