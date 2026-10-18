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Başakşehir erken golle öne geçti: Gaziantep FK maçta geride

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir, Gaziantep FK'yı konuk ediyor; 15. dakikada ev sahibi takım 1-0 öne geçti ve mücadele canlı olarak sürüyor.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 19:37

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Başakşehir erken golle öne geçti: Gaziantep FK maçta geride

maç özeti:

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Başakşehir ile Gaziantep Futbol Kulübü karşı karşıya. Mücadelenin 15. dakikası geride kalırken ev sahibi ekip 1-0 üstün durumda.

maç bilgileri:

Ev sahibi: Başakşehir
Konuk: Gaziantep FK
Hafta: 8
Süre ve skor: 15. dakika, 1-0

Karşılaşma canlı olarak devam ediyor ve skor anlık durumlara göre değişebilir.

TRENDYOL SÜPER LİG&#039;İN 8. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR, GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ&#039;NÜ KONUK EDİYOR....

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 8. HAFTASINDA BAŞAKŞEHİR, GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ'NÜ KONUK EDİYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI EV SAHİBİ EKİBİN 1-0 ÜSTÜNLÜĞÜ İLE GEÇİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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