Jandarma Ayazağa'da selin yaralarını sardı: Beykent Üniversitesi Konukevi, 8 ev, 17 depo ve kanallar temizlendi

Jandarma Ayazağa'da selin yaralarını sardı

İstanbul'u etkileyen sel felaketi sonrası yürütülen temizlik çalışmalarına jandarma ekipleri yoğun destek veriyor. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, bugün Ayazağa Dereboyu Caddesindeki müdahalelerini tamamladı.

Çalışmanın kapsamı:

Ekipler, selden etkilenen bölgelerdeki arama faaliyetlerinin çevresinde temizlik çalışması yürüttü. Müdahalede Beykent Üniversitesi Konukevi, 8 ev, 17 depo ve su kanalları temizlendi; biriken moloz ve atıkların uzaklaştırılması sağlandı.

Ekiplerin rolü ve öncelikleri:

Jandarma ekipleri, ilk günden itibaren arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra, olumsuzlukların giderilmesini amaçlayan temizlik işlerine de katıldı. Çalışmaların önceliği güvenliğin sağlanması ve risk oluşturan engellerin giderilmesiydi.

Yetkililer, sel sonrası temizlik ve kontrol çalışmalarının bölge genelinde sürdüğünü, ihtiyaç duyulan alanlarda müdahalelerin devam edeceğini bildirdi.

İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI’NA BAĞLI EKİPLER, İLK GÜNDEN İTİBAREN BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE ARAMA KURTARMA VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DESTEK VERİYOR.