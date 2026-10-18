Düzce TSO seçimlerinde 10 komite sonuçlandı, 3. komitede belirsizlik sürüyor

Seçim sonuçları açıklandı

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) gerçekleştirilen meslek komitesi seçimlerinde üyeler, yeni dönemde kendilerini temsil edecek isimleri belirlemek üzere sandık başına gitti. Toplam 11 meslek komitesinin 10'unda seçim sonuçlandı; iş dünyasının yakından takip ettiği süreçte bazı gruplarda sıkı rekabet yaşandı.

Kazanan isimler:

1. Meslek Komitesi: Tuncay Şahin, Ümit Ülgen, Yakup Uysal

2. Meslek Komitesi: Ferit Mutlu, Murat Aysal, Kemal Şen

4. Meslek Komitesi: Yakup Temiz, Dursun Vural, Baki Ertuğral

5. Meslek Komitesi: Görkem Özdemir, Ahmet Veli, Ertuğrul Aydoğan

6. Meslek Komitesi: Süleyman Beyaz, Seda Sönmez, Tolga Haymana

7. Meslek Komitesi: İshak Şengüloğlu, Nurettin Hızel, Selahattin Aydın

8. Meslek Komitesi: Tanju Acar, Yunus Emre Gülay, Mehmet Korkmaz

9. Meslek Komitesi: Murat Sert, Cengizhan Veziroğlu, Fikret Kocaoğlu

10. Meslek Komitesi: Cansu Coşkun, Ahmet Acaroğlu, Harun Yılmaztürk

11. Meslek Komitesi: Ümit Yıldırım, Nazmi Uçar, Uğur Çapar

3. meslek komitesinde itiraz ve yeniden sayım:

3. Meslek Komitesi seçimlerinde iki liste yarıştı. Oyların sürekli aynı çıkması üzerine her iki liste de itirazlarda bulundu. Düzce İl Seçim Kurulu, yapılan itirazların ardından oy sayımının hakim karşısında tekrar yapılmasına karar verdi ve seçim sonuçlarının 19 Ekim'de açıklanmasına hükmetti. Kesin sonuçlar, Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilecek.

Seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte Düzce TSO'nun meslek komitelerindeki yeni temsil yapısı büyük oranda netleşmiş oldu; 3. komitenin resmi sonucu açıklandığında odanın tüm komiteleri yeni döneme başlamaya hazır hale gelecek.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) MESLEK KOMİTESİ SEÇİMLERİNDE SANDIK SONUÇLARI BELLİ OLDU. 11 MESLEK KOMİTESİNİN 10’UNDA SEÇİMLER SONUÇLANIRKEN 1 MESLEK GRUBUNDAKİ SEÇİMLERİN SONUÇLARI YÜKSEK SEÇİM KURULUNCA YARIN BELLİ OLACAK.