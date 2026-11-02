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Beyrut'ta havai fişek deposunda panik: yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

Beyrut'un Metn bölgesinde bir binanın giriş katındaki havai fişek deposunda çıkan yangın ve patlamalar paniğe yol açtı; Sivil Savunma yangını kontrol etti.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 18:42

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Beyrut'ta havai fişek deposunda panik: yangın hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı

olayın gelişimi:

Beyrut'un Metn semtinde bir binanın giriş katında bulunan havai fişek deposunda yangın çıktı. Kısa süre içinde depoda patlamalar meydana geldi ve çevrede büyük bir korku ve paniğe neden oldu.

Patlamalar esnasında olay yerindeki bazı kişiler tarafından yaşanan anlar görüntülendi. Görüntülerde sesli patlamalar ve dumanın yükseldiği görülürken, bölgedeki vatandaşlar hızla uzaklaştı.

müdahale ve değerlendirme:

Bölgeye sevk edilen itfaiye ve kurtarma ekipleri olay yerine hızlı müdahalede bulundu. Lübnan Sivil Savunma Direktörlüğü, ekiplerin çalışması sayesinde yangının kısa sürede kontrol altına alındığını bildirdi.

Yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmede herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi. Müdahale ekipleri, bina ve çevresinde olası yeni riskleri önlemek amacıyla güvenlik önlemleri aldı.

soruşturma sürüyor:

Yangının çıkış nedeni hakkında resmi soruşturma başlatıldı ve olayla ilgili incelemeler devam ediyor. Yetkililer, depodaki malzeme ve çevresel koşulların detaylı şekilde değerlendirileceğini açıkladı.

Olay, mahallede kısa süreli paniğe yol açarken, yetkililerin kontrollü müdahalesi bölgedeki olası zararların sınırlı kalmasını sağladı.

Lübnan’da havai fişek deposunda meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu.

Lübnan’da havai fişek deposunda meydana gelen patlama korku ve paniğe neden oldu.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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