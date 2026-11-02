Muğla orman işletmesinde yönetim güçleniyor: Mahmut Er yeni müdür yardımcısı

Muğla orman işletmesinde yeni atama

Mahmut Er, Muğla Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcılığı görevine atanarak 2 Kasım Pazartesi itibarıyla yeni görevine başladı. Atama, kurumun yönetim kadrosunda gerçekleşen değişiklikler kapsamında yapıldı.

Atama süreci ve görev değişikliği:

İşletme Müdür Yardımcılığı koltuğu, Aşkın Cüre’nin Tirebolu Orman İşletme Müdürü olarak atanmasının ardından boşalmıştı. Bu boşluğun doldurulması için yürütülen atama süreci sonucunda görev Mahmut Er'e tevdi edildi.

Mahmut Er'in önceki görevleri:

Daha önce Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü Alaplı Orman İşletme Müdürlüğü Bendere Orman İşletme Şefliği görevini yürüten Mahmut Er, yeni görevinde bölge ve işletme yönetimine katkı sunması bekleniyor. Atama, kurum içi deneyim aktarımı ve hizmet sürekliliği açısından önem taşıyor.

Yeni göreve başlaması dolayısıyla Bölge Müdür Yardımcısı Ersen Çetin, Personel Şube Müdürü Vedat Dayan, Muğla Orman İşletme Müdürü Türker Uğur ve İşletme Müdür Yardımcısı Ayşegül Aktaş Gülpunar tarafından ziyaret edilen Mahmut Er'e hayırlı olsun dilekleri iletildi. Ziyarette, yeni görevinde başarılar temenni edildi ve iyi dilekler paylaşıldı.

MUĞLA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ MÜDÜR YARDIMCISI