Mardin'de servis aracı taşlık alana girerek durdu: üç öğrenci yaralandı

kaza anı ve güvenlik kamerası görüntüleri:

Sabah saatlerinde Mardin’in Dargeçit ilçesi kırsal Sümer Mahallesi’nde meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. Görüntülerde, öğrenci servisi olduğu belirtilen minibüsün kontrolden çıktığı ve yol kenarındaki elektrik direğine çarpmasının ardından taşlık alana doğru sürüklendiği görülüyor.

Minibüs, hızını kaybettikten sonra yolun kenarındaki ağaç çevresindeki taşlara çarparak durdu. Kameradaki görüntüler çarpışma anını ve aracın taşlık zemine saplanışını net şekilde kaydetti.

yaralılara müdahale ve sağlık durumları:

Kazada minibüste bulunan 10 yaşındaki öğrenciler Rabia A., Yağmur A. ve Gülten A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri kısa sürede müdahale etti. İlk müdahalelerin ardından öğrenciler ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastane yetkilileri, tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Ailelere ve yetkililere göre yaralanmalar ciddi boyutta olmadığı için öğrencilerin genel durumunda olumsuz seyre rastlanmadı.

Yetkililer, sürücüsünün kimliği ve aracın plakası hakkında şu ana kadar net bilgi paylaşmazken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alınarak olayın nedenine ilişkin tespit yapılmaya çalışılıyor.

Mardin’de 3 öğrencinin yaralandığı kaza kamerada