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Aydın’da sahte gıda stoklarına 7 operasyonda el konuldu

Aydın'da 7 operasyonda piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 847 bin 500 TL olan etiketsiz yağ, sucuk ve 15 bin 245 kg kuru incir ele geçirildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 19:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Aydın’da sahte gıda stoklarına 7 operasyonda el konuldu

Aydın’da polis ekipleri sahtecilik iddialarına yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik ve etiketsiz ürünlerin satışını önlemeye yönelik çalışmaları kapsamında ilçelerde denetimlerini yoğunlaştırdı. Efeler, Nazilli ve Sultanhisar bölgesinde yürütülen operasyon serisinde çok sayıda kayıt dışı ve uygun koşullarda saklanmayan gıda ürünü tespit edildi.

operasyonların kapsamı ve ele geçirilen ürünler:

Ekiplerin gerçekleştirdiği 7 ayrı operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 7 milyon 847 bin 500 TL olan ürünlere el konuldu. Bunlar arasında 350 litre etiketsiz sıvı yağ, 120 kilogram etiketsiz sucuk ve uygun koşullarda saklanmadığı belirlenen 15 bin 245 kilogram kuru incir bulunuyor. Ürünlerin etiketsiz veya sağlıksız koşullarda tutulmuş olması, sahtecilik ve hileli ticaret şüphesini gündeme getirdi.

uygulanan yaptırımlar ve sonraki süreç:

Ele geçirilen malların sahiplerine toplam 1 milyon 173 bin TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Söz konusu ürünlerle ilgili idari işlem ve soruşturmaların devam ettiği, gerekli kontrollerin sürdürüleceği aktarıldı. Yetkililer, tüketicilerin ambalaj ve saklama koşullarına dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Operasyonlar, bölgedeki ticari denetimlerin ve sahtecilikle mücadele çalışmalarının süreceğine işaret ederken, yetkililer benzer olaylara karşı vatandaşları uyararak şüpheli ürünlerin bildirilmesini istedi.

AYDIN’DA SAHTECİLİK FAALİYETLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 7 AYRI OPERASYONDA...

AYDIN’DA SAHTECİLİK FAALİYETLERİNİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 7 AYRI OPERASYONDA, PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 7 MİLYON 847 BİN 500 TL OLAN ETİKETSİZ SIVI YAĞ, SUCUK VE UYGUN KOŞULLARDA SAKLANMAYAN KURU İNCİR ELE GEÇİRİLDİ. ÜRÜN SAHİPLERİNE TOPLAM 1 MİLYON 173 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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