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Eskil Akkaş köyü yolunda kafa kafaya çarpışma: iki kişi ağır yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile tırın kafa kafaya çarpışması sonucu sürücü Hasan B. ve yolcu Rukiye B. ağır yaralandı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 19:32

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Eskil Akkaş köyü yolunda kafa kafaya çarpışma: iki kişi ağır yaralandı

Eskil Akkaş köyü yolunda kafa kafaya çarpışma: iki kişi ağır yaralandı

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Akkaş köyü yolunda akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucunda iki kişi yaralandı; otomobilde büyük hasar oluştu.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgilere göre, 06 DVE 519 plakalı otomobili Hasan B. yönetirken, karşı yönden gelen 42 AER 163 plakalı tırın şoförü Ali Ö. idaresindeki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobildeki sürücü Hasan B. araç içinde sıkıştı, yanındaki yolcu Rukiye B. de yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

kurtarma ve sağlık durumu:

Kısa sürede adrese ulaşan AFAD ekipleri, titiz bir çalışma ile sıkışan sürücüyü araç içinden kurtardı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Hastaneden alınan bilgilere göre yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Tır şoförü Ali Ö., kazayı yara almadan atlatırken ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı; kazanın nedenine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Aksaray’da otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Aksaray’da otomobil ile tır kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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