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Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçme girişimi sonlandırıldı

Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken Sahil Güvenlik tarafından yakalanan 1 düzensiz göçmen, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 19:32

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçme girişimi sonlandırıldı

olay yeri ve müdahale:

Bodrum açıklarında devriye görevi icra eden Sahil Güvenlik Botu (KB-71), deniz sınırını yüzerek aşma girişiminde bulunan bir kişiyi tespit etti.

yakalama ve ilk işlem:

Ekiplerin müdahalesiyle yakalanan 1 düzensiz göçmen botu alınarak kontrol altına alındı ve gerekli güvenlik önlemleri uygulandı.

teslim ve yönlendirme:

Yakalanan göçmen, işlemlerinin yapılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Daha sonra kişi Muğla İl Göç İdaresine sevk edilerek yetkili makamlara teslim edildi.

YÜZEREK YUNANİSTAN&#039;A GEÇMEYE ÇALIŞTI

YÜZEREK YUNANİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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