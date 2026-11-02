Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçme girişimi sonlandırıldı

olay yeri ve müdahale:
Bodrum açıklarında devriye görevi icra eden Sahil Güvenlik Botu (KB-71), deniz sınırını yüzerek aşma girişiminde bulunan bir kişiyi tespit etti.
yakalama ve ilk işlem:
Ekiplerin müdahalesiyle yakalanan 1 düzensiz göçmen botu alınarak kontrol altına alındı ve gerekli güvenlik önlemleri uygulandı.
teslim ve yönlendirme:
Yakalanan göçmen, işlemlerinin yapılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Daha sonra kişi Muğla İl Göç İdaresine sevk edilerek yetkili makamlara teslim edildi.
YÜZEREK YUNANİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞTI
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