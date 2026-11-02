Bodrum açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçme girişimi sonlandırıldı

olay yeri ve müdahale:

Bodrum açıklarında devriye görevi icra eden Sahil Güvenlik Botu (KB-71), deniz sınırını yüzerek aşma girişiminde bulunan bir kişiyi tespit etti.

yakalama ve ilk işlem:

Ekiplerin müdahalesiyle yakalanan 1 düzensiz göçmen botu alınarak kontrol altına alındı ve gerekli güvenlik önlemleri uygulandı.

teslim ve yönlendirme:

Yakalanan göçmen, işlemlerinin yapılması amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Daha sonra kişi Muğla İl Göç İdaresine sevk edilerek yetkili makamlara teslim edildi.

YÜZEREK YUNANİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞTI