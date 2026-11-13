Beyrut'te kültür köprüsü: Bilal Erdoğan'dan Yunus Emre merkezine ziyaret

Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ne resmi ziyaret

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde düzenlenen program, kültürel mirasın tanıtılmasına ve iki ülke arasındaki iletişimin güçlendirilmesine odaklandı.

Geleneksel Türk okçuluğu sergisi ve atış gösterisi:

Program, Geleneksel Türk Okçuluğu Sergisinin açılışıyla başladı. Erdoğan ile Prof. Dr. Selim Argun sergiyi gezerek katılımcılara Türk okçuluğunun tarihî gelişimi, teknikleri ve kültürel önemi hakkında bilgi verdi. Sergi sonrası düzenlenen ok atışı etkinliği, davetlilere geleneksel okçuluğu yakından görme ve deneyimleme imkânı sundu.

Akademi, sanat ve edebiyattan isimlerle buluşma:

Etkinlik kapsamında üniversite rektörleri, akademisyenler, sanatçılar ve edebiyat dünyasından temsilcilerle bir araya gelindi. Davetliler arasında Trablus Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Raafat Muhammed Reşid Mikati, Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölüm Başkanı Sawsan Agha Kassab ve Osmanlı Hanedanı mensubu Orhan Süleyman Osmanoğlu yer aldı. Toplantılarda Türkiye ile Lübnan arasındaki ortak kültürel miras ve tarihî dostluk üzerine sohbetler yapıldı.

Katılımcılar, kültürel mirasın korunması ve kültürlerarası etkileşimin artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu. Buluşma, akademik ve sanat çevreleri arasında yeni işbirliği olanaklarının değerlendirilmesine de zemin hazırladı.

Türkçe öğrenen öğrencilerle sohbet ve dil eğitimi:

Ziyaretin öne çıkan bölümlerinden biri, Erdoğan ile Prof. Dr. Selim Argun'un Türkçe sınıfında öğrencilerle gerçekleştirdiği buluşmaydı. Samimi bir ortamda geçen sohbette, öğrenciler dil öğrenme süreçleri, gündelik yaşam ve kültürel gelenekler hakkında Türkçe pratik yaptı. Bu buluşma, öğrencilerin iletişim becerilerini pekiştirmelerine ve Türkiye’nin kültürel değerlerini doğrudan tanımalarına katkı sağladı.

Merkez tarafından düzenlenen eğitim ve kültür programları, yerel toplumla bağ kurma ve Türkiye ile Lübnan arasındaki kültürel etkileşimi derinleştirme hedeflerine hizmet ediyor.

Toplumsal bağların güçlenmesi:

Etkinliğe Lübnan’da yaşayan Türkiye dostları, özellikle Mardin asıllı Türk vatandaşları ve Türkiye ile ailevi bağlarını sürdüren topluluklar yoğun ilgi gösterdi. Ziyaret, Beyrut Yunus Emre Türk Kültür Merkezi ev sahipliğinde Türkiye ile Lübnan arasındaki kültürel etkileşimin ve dostluk bağlarının pekişmesine katkı sundu ve katılımcıların kültürel paylaşım yaptığı anlamlı bir kapanışla sonlandı.

İLİM YAYMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI NECMEDDİN BİLAL ERDOĞAN, BEYRUT YUNUS EMRE TÜRK KÜLTÜR MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ.