Etkinlikte neler yapıldı:

Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 25 Kasım Dünya Balıkçılık Günü dolayısıyla Süleymanpaşa ilçesindeki Namık Kemal İlkokulunda bir etkinlik düzenledi. Okul bahçesinde pişirilen palamutlar öğrencilere ikram edilerek hem yerel balık çeşitleri tanıtıldı hem de balık tüketiminin önemi üzerine farkındalık oluşturuldu.

Etkinlik sırasında protokol üyeleri de hazır bulundu; Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer de palamut dağıtımına katıldı. Okul ortamında yapılan bu uygulama, çocuklara balığı hem tattırma hem de beslenme alışkanlığı kazandırma amacını taşıdı.

balığın çocuk sağlığına katkısı:

Etkinlikte konuşan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Abdurrahman Erdoğan, balığın çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi için kritik bir besin kaynağı olduğunu vurguladı. Erdoğan, "Balık deyip geçmemek lazım. Balık, beslenme açısından son derece önemli bir besin kaynağı" sözleriyle okul tabanlı uygulamaların gerekliliğine dikkat çekti.

Erdoğan, bu tür etkinliklerin çocukların güçlü ve sağlıklı büyümesine katkı sağladığını belirterek, balık tüketiminin bilinçli şekilde artırılmasının hedeflenmesi gerektiğini ifade etti.

tüketim verileri ve sektörün önemi:

Konuşmasında Türkiye'deki balık tüketimi verilerine de değinen Erdoğan, ülkemizde kişi başına yıllık balık tüketiminin yaklaşık 7,5 kilogram olduğunu; bunun Avrupa Birliği ortalaması olan 25 kilogram ve dünya ortalaması olan 20 kilogramın oldukça altında kaldığını söyledi. Bu karşılaştırma, tüketimin artırılması ihtiyacını ortaya koydu.

Erdoğan ayrıca balıkçılık sektörünün ekonomik boyutuna vurgu yaparak, "Yıllık milyar dolarlık ticaret hacmine sahip bir sektörden bahsediyoruz" dedi ve balıkçılığın bölgesel ve ulusal ekonomi için önemli bir geçim kaynağı olduğuna dikkat çekti. Jeopolitik konumun sunduğu avantaj nedeniyle sektörün daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Etkinlik, okul ortamında pratik bir deneyim sunarak öğrencilerin balıkla tanışmasını sağladı ve yerel düzeyde tüketimi teşvik etmeye yönelik somut bir adım olarak değerlendirildi. Yetkililer benzer farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

TEKİRDAĞ'DA DÜNYA BALIKÇILIK GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, OKUL BAHÇESİNDE PİŞİRİLEN BALIKLAR ÖĞRENCİLERE İKRAM EDİLİRKEN, ETKİNLİKLE ÇOCUKLARDA BALIK TÜKETİMİ ALIŞKANLIĞININ ARTIRILMASI HEDEFLENDİ.