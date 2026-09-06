Beyşehir'de Çetmili Kara Ali ile Sancaktar Mehmet Onbaşı'nın anısı yaşatıldı

Milli Mücadele kahramanlarından Çetmili Kara Ali Çavuş ile oğlu Sancaktar Mehmet Onbaşı, şehadetlerinin 104. yıl dönümünde memleketleri Konya’nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen anma programıyla anıldı. Tören, yerleşim merkezinde ve ilçe dışında yaşayan torunları tarafından organize edildi.

Anma programı ve ritüelleri:

Etkinlik, Çetmi Mahallesi Şehitler ve Gaziler Parkında gerçekleştirildi. Baba ve oğul için Mevlid-i Şerif okutularak dualar edildi; program boyunca tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı. Parktaki baba-oğul anıtının önünde Türk bayrağı göndere çekildi, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Torunların rolü ve toplumsal anlamı:

Töreni hazırlayan torunlar ve katılımcılar, anma sonunda programa iştirak edenlere mevlit yemeği ikram etti. Program, hem aile bağlarının hem de toplumun geçmişe dönük hafızasının canlı tutulmasına yönelik bir etkinlik olarak değerlendirildi; şehitlerin hatırası yerel düzeyde saygıyla yaşatıldı.

MİLLİ MÜCADELE KAHRAMANLARINDAN ÇETMİLİ KARA ALİ ÇAVUŞ İLE OĞLU SANCAKTAR MEHMET ONBAŞI, ŞEHADETLERİNİN 104. YIL DÖNÜMÜNDE MEMLEKETLERİ KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE DÜZENLENEN PROGRAMLA ANILDI.