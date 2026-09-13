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nebioğlu kavşağında park halindeki araç alev aldı

Çaycuma Nebioğlu kavşağında park halindeki 74 BY 068 plakalı araç, bilinmeyen nedenle alev aldı; Nebioğlu ve Çaycuma itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 08:37

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EDİTÖR: Burcu Kaya

nebioğlu kavşağında park halindeki araç alev aldı

Nebioğlu kavşağında park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu kavşağında park halindeki bir araçta, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araç sahibi olarak kayıtlı olan C.Ç. adına kayıtlı 74 BY 068 plakalı otomobil, park edildikten kısa bir süre sonra alev aldı ve durum ihbar edildi.

itfaiye ekiplerinin müdahalesi:

Olay yerine ilk ulaşan ekipler, Nebioğlu Belediyesi İtfaiye ekipleri oldu. Alevlerin yayılmasını önlemek üzere başlayan müdahaleye, bölgeye sevk edilen Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri destek verdi. Ekiplerin ortak çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Müdahale sonrasında araç kullanılamaz hale geldi.

güvenlik önlemleri ve soruşturma:

Yangın sırasında Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak bölgeyi kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni, yangın bölgesinde yapılacak teknik inceleme ve soruşturmanın ardından belirlenecek.

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI NEBİOĞLU KAVŞAĞINDA PARK HALİNDEKİ BİR ARAÇTA BİLİNMEYEN...

ZONGULDAK’IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI NEBİOĞLU KAVŞAĞINDA PARK HALİNDEKİ BİR ARAÇTA BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI. YANGINA İLK MÜDAHALEYİ NEBİOĞLU BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ YAPARKEN, BÖLGEYE TAKVİYE OLARAK ÇAYCUMA BELEDİYESİ İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. YANGIN EKİPLERCE SÖNDÜRÜLÜRKEN OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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