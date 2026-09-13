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husilerden şarura üssüne saldırı iddiası ve daha derin misilleme tehdidi

Yahya Saree, Şarura'daki askeri üsse balistik füze ve İHA saldırısı düzenlediklerini; hedefin silah depoları ve komuta merkezleri olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 08:10

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

husilerden şarura üssüne saldırı iddiası ve daha derin misilleme tehdidi

Husi yetkilileri saldırıyı açıkladı

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın Şarura şehrindeki bir askeri üsse yönelik saldırı düzenlediklerini bildirdi. Husi askeri sözcüsü Yahya Saree, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonda balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanıldığını aktardı.

iddia edilen hedefler ve amaç:

Saree, saldırının isabetle gerçekleştirildiğini ve üsteki silah depoları ve komuta merkezlerinin hedef alındığını belirtti. Sözcü, operasyonun "Suudi Arabistan’ın Yemen’e yönelik devam eden saldırganlığına yanıt" niteliğinde olduğunu vurguladı ve Yemen’e yönelik saldırıların devam etmesi halinde Suudi Arabistan topraklarının derinliklerini hedef alan daha şiddetli misillemeler yapacakları uyarısında bulundu.

görüntüler ve paylaşımlar:

Husilere yakın bazı sosyal medya hesapları, saldırılara ait olduğu iddia edilen görüntüleri paylaştı.

önceki saldırı ve sivil zarar:

Çatışmaların yoğunlaştığı bölgede, Suudi Arabistan Sivil Savunması tarafından yapılan son açıklamada Cizan bölgesindeki Al Tawal belediyesini hedef alan Husi saldırısında 2 kişinin yaralandığı ve bir camide maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın Şarura şehrindeki bir askeri üsse balistik...

Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın Şarura şehrindeki bir askeri üsse balistik füze ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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