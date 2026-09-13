Kaskındaki arıyla mücadele eden sürücünün çarptığı yaya öldü

olayın özeti
Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen kazada, kaskının içine arı girdiği iddia edilen bir motosiklet sürücüsünün yol kenarındaki yayaya çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.
kaza anı:
Trafik ışıklarında bekleyen motosiklet sürücüsü Y.Y., iddiaya göre kaskının içerisine giren arıyla mücadele ettiği sırada yeşil ışığın yanmasının ardından kontrolü kaybetti. Sürücünün çarptığı 75 yaşındaki Abdullah Demirbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü devrilen motosikletten savrularak yaralandı.
müdahale ve soruşturma:
İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi; yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Merhum Abdullah Demirbaş'ın cenazesi, Derebucak ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından uğurlandı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor ve yetkililer kazanın kesin nedenini belirlemeye çalışıyor.
KONYA’NIN DEREBUCAK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN MOTOSİKLET KAZASINDA, KASKININ İÇERİSİNE ARI GİRDİĞİ İDDİA EDİLEN SÜRÜCÜNÜN ÇARPTIĞI 75 YAŞINDAKİ ABDULLAH DEMİRBAŞ HAYATINI KAYBETTİ. ABDULLAH DEMİRBAŞ’IN CENAZESİ, DEREBUCAK İLÇE MERKEZİNDE KILINAN CENAZE NAMAZININ ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
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