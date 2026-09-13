Asker eğlencesinin ardından Beyşehir sokaklarında bıçaklı saldırı

Olayın gelişimi:

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi'nde sokakta düzenlenen asker eğlencesi sırasında bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı. Olayda 17 yaşındaki E.E.A. henüz bilinmeyen bir nedenle bacağından bıçaklandı.

Yaralıya müdahale ve hastane sevki:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Bacağından yaralanan E.E.A., ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, genç vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Olayın ardından çevrede bulunanların ifadeleri alınırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı ve kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Emniyet birimleri, olayla ilgili tahkikatın sürdüğünü açıkladı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE ASKER EĞLENCESİNDE YAŞANAN OLAYDA 17 YAŞINDAKİ E.E.A. BACAĞINDAN BIÇAKLANARAK YARALANDI.