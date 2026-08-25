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Beyşehir'de lavanta tesisi ile kırsal alanı tehdit eden iki yangın kontrol altına alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde lavanta yağı tesisinde ve Bayavşar'da çıkan iki yangın, gönüllü itfaiye tankerlerinin ilk müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Beyşehir'de lavanta tesisi ile kırsal alanı tehdit eden iki yangın kontrol altına alındı

Beyşehir'de lavanta tesisi ve arazi yangını

Konya'nın Beyşehir ilçesinde gece saatlerinde iki ayrı noktada yangın çıktı. İlçeye bağlı Bayat Mahallesi'ndeki lavanta yağı çıkartma tesisinde başlayan yangın ile Bayavşar Mahallesi'ndeki arazi yangını, bölge sakinleri ve ekipleri alarma geçirdi.

bayat mahallesi: lavanta tesisi yangını müdahalesi:

Tesisten yükselen alevlerin fark edilmesi üzerine yapılan ihbarla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgeye ulaşana dek Bayat ve komşu Bekdemir Mahallesi'nde bulunan gönüllü itfaiye tankerleri ile ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

Olay yerindeki ekipler söndürme çalışmasının ardından tesiste geniş kapsamlı soğutma çalışmaları yürüttü. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

bayavşar mahallesi: arazi yangını kısa sürede kontrol altına alındı:

Diğer yangın, Bayavşar Mahallesi'ndeki bir arazide hasat sezonunun ardından başladı. Arazideki yangına yerleşim merkezindeki gönüllü itfaiye tankeri müdahale etti ve alevlerin daha geniş alana yayılması önlendi.

Her iki olayda da bölge ekiplerinin eş zamanlı müdahalesi yangınların büyümesini engelledi. Yangınlarla ilgili olarak jandarma ve itfaiye birimlerince tahkikat başlatıldı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE LAVANTA YAĞI ÇIKARTMA TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE LAVANTA YAĞI ÇIKARTMA TESİSİNDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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