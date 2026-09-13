Beyşehir'de saman balyalarının alev aldığı kamyonet kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki balya yüklü kamyonette çıkan yangın, kısa sürede araçtaki malzemeyi sardı ve kamyonetin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Olay, Beyşehir-Isparta kara yolu üzerinde meydana geldi.

yangının başlangıcı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sürücünün hızlı hareketi, yangının yola daha fazla sıçramasını önledi.

itfaiye müdahalesi ve trafik durumu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kamyonette bulunan saman balyaları kısa sürede alev aldı; itfaiyenin uzun süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Olay anı, yoldan geçen bir sürücünün kamerasına yansıdı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi; olaya ilişkin başka can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

KONYA'NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BALYA YÜKLÜ KAMYONETTE YANGIN ÇIKTI. KAMYONETTE BULUNAN SAMAN BALYALARI KISA SÜREDE ALEVLERE TESLİM OLDU.