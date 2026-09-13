Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1601 -0,10%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Beyşehir'de saman balyalarının alev aldığı kamyonet kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde balya yüklü kamyonette çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü; araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 19:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Beyşehir'de saman balyalarının alev aldığı kamyonet kullanılamaz hale geldi

Beyşehir'de saman balyalarının alev aldığı kamyonet kullanılamaz hale geldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki balya yüklü kamyonette çıkan yangın, kısa sürede araçtaki malzemeyi sardı ve kamyonetin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Olay, Beyşehir-Isparta kara yolu üzerinde meydana geldi.

yangının başlangıcı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, kamyonette henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sürücünün hızlı hareketi, yangının yola daha fazla sıçramasını önledi.

itfaiye müdahalesi ve trafik durumu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kamyonette bulunan saman balyaları kısa sürede alev aldı; itfaiyenin uzun süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Olay anı, yoldan geçen bir sürücünün kamerasına yansıdı. Yetkililer yangının çıkış nedeninin araştırıldığını bildirdi; olaya ilişkin başka can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

KONYA&#039;NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BALYA YÜKLÜ KAMYONETTE YANGIN ÇIKTI. KAMYONETTE...

KONYA'NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BALYA YÜKLÜ KAMYONETTE YANGIN ÇIKTI. KAMYONETTE BULUNAN SAMAN BALYALARI KISA SÜREDE ALEVLERE TESLİM OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şişhane'de İETT çarpışması: yola dökülen yağ sürücülere güçlük çıkardı
images

Çine'de refüjdeki yönlendirme direğine çarpan araçta sürücü yaralandı
images

Sürücünün kontrolünü yitirmesiyle Elazığ-Bingöl yolunda kaza: iki yaralı
images

Balyalı kamyonetin alevlerle mücadelesi: itfaiye müdahalesi kamerada

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivasspor’dan hakem kararlarına sert tepki: adalet arayışımız sürecek

Bozcaada, taşıyıcı sıkım sistemiyle adada ilk zeytinyağını üretti

Sürücünün kontrolünü yitirmesiyle Elazığ-Bingöl yolunda kaza: iki yaralı

Taşdemir: hakem maçın en zayıf halkasıydı

TREND HABERLER

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı