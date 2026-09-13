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Siverek'te kavşak manevrası kazayla sonuçlandı: iki yaralı

Siverek-Şanlıurfa kara yolunda akşam saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana gelen kazada, kavşaktan dönen araca çarpma sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 20:18

GÜNCELLEME: 13 Eylül 2026 - 20:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Siverek'te kavşak manevrası kazayla sonuçlandı: iki yaralı

Siverek'te trafik kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, yol üzerindeki bir araç ile kavşaktan dönüş yapan aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

kaza anı ve yer bilgisi:

Kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ana yolda seyir halinde olan araç, kavşaktan dönmeye çalışan araca çarptı.

müdahale ve başlatılan inceleme:

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, yetkililer tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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