Siverek'te kavşak manevrası kazayla sonuçlandı: iki yaralı

Siverek'te trafik kazası

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akşam saatlerinde gerçekleşen kazada, yol üzerindeki bir araç ile kavşaktan dönüş yapan aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

kaza anı ve yer bilgisi:

Kaza, Siverek-Şanlıurfa kara yolu Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ana yolda seyir halinde olan araç, kavşaktan dönmeye çalışan araca çarptı.

müdahale ve başlatılan inceleme:

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, yetkililer tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAFİF YARALANDI.