Beyşehir'de seyir halindeyken motoru alev alan araç çevredekileri seferber etti

Beyşehir'de kısa süreli panik: otomobil motorunda alevler yükseldi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Antalya Caddesi üzerinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünden alevler yükseldi. Sürücü ile yanındaki yolcu durumu fark ederek araçtan indi.

çevresel müdahale ve ilk anlar:

Olayı gören çevredeki iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, yangının büyümesini önlemek amacıyla yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekip çalışmaları, yangının araçtan çevreye sıçramasını geciktirdi.

itfaiye müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri aracı tamamen sarmadan kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangın araçta maddi hasar meydana getirirken, çıkış nedeni yetkililerce araştırılıyor.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.