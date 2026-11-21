denetimlerin kapsamı:

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda üretim ve satış işletmelerinde kapsamlı bir denetim yürüttü. Denetimlere Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özver de eşlik etti. Ekipler, işletmelerin kayıt ve onay belgelerini, fiziki ortamlarını, teknik yeterliliklerini ve hijyen şartlarını ayrıntılı olarak inceledi.

bulgular ve yaptırımlar:

Kontroller sırasında hijyen kurallarına aykırı uygulamalar tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulandı. İhlalin türüne göre kayda alınan eksiklikler belgelendirildi ve mevzuata uygunluğun sağlanması için işletme sahiplerine süreli düzenlemeler iletildi.

Denetim ekipleri aynı zamanda işletme sahipleri ve çalışanlarına gıda güvenliği, temizlik kuralları ve personel hijyeni konularında bilgilendirme yaptı; mevzuata uygun faaliyet gösterilmesinin önemine dikkat çekildi.

tüketici sağlığına vurgu:

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada tüketici sağlığının öncelikli olduğu belirtildi. Açıklamada, "Tarladan sofraya gıda güvenliğinin sağlanması, tüketicilerimizin sağlığı ile menfaatlerinin korunması ve işletmeler arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerimiz aralıksız olarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi. Yetkililer, denetimlerin sürdürüleceğini ve kurallara uymanın hem tüketici güvenliği hem de işletmelerin rekabeti açısından gerekli olduğunu vurguladı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE GIDA ÜRETİMİ VE SATIŞI YAPAN İŞLETMELERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE HİJYEN KURALLARINA UYMADIĞI BELİRLENEN İŞLETMELERE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI.