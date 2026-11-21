Çekirdek paketinden çıkan boş taneler hakem heyetine taşındı:

Çekmeköy'de bir zincir marketten alınan çekirdek paketlerinin açılmasıyla, paketlerdeki birçok tanenin içinin boş olduğu ortaya çıktı. O anları kaydeden çocuklardan birinin babası ve Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, durumu Tüketici Hakem Heyeti'ne taşıdı. Başvuru sonucunda heyet, satılan ürünü ayıplı mal olarak değerlendirip tüketicinin iade talebini haklı buldu ve alınan ürünler için 35 lira iade kararı verdi.

Olay, görüntüyle ürün içeriğinin uyuşmaması gerekçesiyle değerlendirildi; başvuru dosyasında paketin sunumu ile içeriğin eşleşmediği vurgulandı. Tüketici tarafı, ürünün ambalajında veya tüketici beklentisinde yer alan özelliklere uygun olmadığını belirtti.

Hakem heyetinin kararı:

TÜKONFED Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü kararın gerekçesini açıklarken Tüketici Kanunu'ndaki tanıma atıfta bulundu: 'Satıcının size vadettiği, görselinde, ilanında belirttiği özelliklere sahip olmayan ürünler' ayıplı mal kabul edilir. Heyet, satıcının paketin içeriğinin ambalajla uyumlu olduğunu ispatlayamaması nedeniyle tüketicinin talebini uygun gördü ve parasının iadesine hükmetti.

Kararda, ürünün paket üzerindeki sunumunun tüketicide 'iri taneli, dolu çekirdek' beklentisi yarattığı; fakat paketin açılmasıyla bu beklentinin büyük ölçüde karşılanmadığı kaydedildi. Bu uyumsuzluk, ayıp nitelikli bir eksiklik olarak kabul edildi.

Hak arama büyüklüğe bakmaz: süreç ve emsal etkisi:

Av. İbrahim Güllü bu kararın emsal niteliği taşıyabileceğini belirtirken, hak aramanın bedelle sınırlı olmadığını vurguladı. Güllü, iki paket çekirdeğin toplamının paket başına 17 lira 50 kuruş olduğunu, ancak bu tutarın önemli olmadığını; hak aramanın 1 lira için bile yapılması gerektiğini söyledi. Sosyal medyada benzer şikayetlerin olduğunu tespit ettiklerini ve bunun üzerine hukuki süreci başlattıklarını aktardı.

Güllü, başvuru yolunun basit ve ücretsiz olduğunu hatırlatarak e-Devlet üzerinden 186 bin liraya kadar olan uyuşmazlıkların Hakem Heyeti'ne yazılı olarak taşınabileceğini anlattı. Bu tür başvuruların, satıcıları hatalı veya yanıltıcı ürün sunumlarını düzeltmeye zorlayacağı, dolayısıyla tüketicinin hayat kalitesini artıracağı ifade edildi.

Kararın ardından yapılan değerlendirmede, bu tür başvuruların yapılmaması halinde işletmelerin hatalı ürünü satmaya devam edeceği ve tüketicilerin aldıkları bedelin karşılığını alamamaya devam edeceği belirtildi. Güllü, hak aramanın yaygınlaşmasının hem bireysel hakları koruyacağını hem de piyasadaki hizmet ve ürün kalitesini yükselteceğini vurguladı.

Bu karar, ambalaj görseli ile ürün içeriği arasında belirgin uyumsuzluk bulunan paketli gıda ürünlerine ilişkin açılan başvurular için örnek teşkil edebilir ve tüketiciler açısından hak arama bilincinin güçlenmesine katkı sağlayabilir.

Marketten aldıkları çekirdeklerin içi boş çıktı, Tüketici Hakem Heyeti müşteriyi haklı buldu