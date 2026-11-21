çalışmanın kapsamı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım konforunu ve güvenliğini artırma hedefiyle Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Çalışma, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin sahadaki yoğun mesaisiyle yürütüldü.

Yaklaşık 3 kilometrelik güzergâhta yapılan uygulamada toplam 4 bin 306 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Projenin maliyeti ise 16 milyon TL olarak kaydedildi ve yenilenen yol halkın kullanımına açıldı.

vatandaşa etkisi:

Yenilenen yol, bölge sakinlerine daha konforlu ve güvenli seyahat imkânı sağlamayı amaçlıyor. Yerel ulaşımın yanı sıra tarımsal taşımacılık ve acil durum erişimi açısından da iyileşme bekleniyor. Yetkililer, bakım ve yenileme çalışmalarının kent genelinde düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

muhtarın teşekkür sözleri:

Karaözü Mahallesi Muhtarı Yasin Kaya, hizmet için teşekkür ederek, "Uzun süren bir yol eksikliğimiz vardı. Büyükşehir Belediyemiz bu eksikliği tamamladı. Bugün de yol çizgisi ile sona geldik. Verilen hizmetten gayet memnunuz, teşekkür ediyoruz kendilerine. Büyükşehir Belediyesi'ne yol ile ilgili talebimizi ilettik çok kısa sürede harekete geçildi ve bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlandı" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşam kalitesini artıran yatırımlarını kent genelinde kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE ULAŞIM KONFORUNU VE GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK YATIRIMLARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA SARIOĞLAN İLÇESİ KARAÖZÜ MAHALLESİ’NDE 16 MİLYON TL’LİK YATIRIMLA YOL YENİLEME VE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI. YAKLAŞIK 3 KİLOMETRELİK YOLDA 4 BİN 306 TON SICAK ASFALT SERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, YENİLENEN GÜZERGÂH VATANDAŞLARIN HİZMETİNE SUNULDU.