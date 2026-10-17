Biga'da sanayi sitesinde marangoz atölyesindeki yangın kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:
Çanakkale'nin Biga ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir marangoz atölyesinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Müdahale detayları:
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın atölyede büyümeden söndürüldü.
Soruşturma sürüyor:
Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.
ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE SANAYİDE H MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.
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