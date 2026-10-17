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Biga'da sanayi sitesinde marangoz atölyesindeki yangın kontrol altına alındı

Biga sanayi sitesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Biga'da sanayi sitesinde marangoz atölyesindeki yangın kontrol altına alındı

Olayın gelişimi:

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir marangoz atölyesinde saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale detayları:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın atölyede büyümeden söndürüldü.

Soruşturma sürüyor:

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE SANAYİDE H MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN...

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE SANAYİDE H MARANGOZ ATÖLYESİNDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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