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Bilal Erdoğan Akçakoca programına Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu ziyaretiyle başladı

Bilal Erdoğan, Burhan Özdemir'in davetiyle Akçakoca'da Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 11:29

GÜNCELLEME: 02 Ekim 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilal Erdoğan Akçakoca programına Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu ziyaretiyle başladı

ziyaretin başlangıcı:

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in daveti üzerine Akçakoca'ya geldi.

okul ziyareti:

Bilal Erdoğan, program kapsamında ilk olarak Burhan Özdemir'in annesinin adını taşıyan Nezahat Özdemir İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret etti.

karşılama ve sohbet:

Okulda öğrenciler tarafından karşılanan Bilal Erdoğan, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN OĞLU, İLİM YAYMA CEMİYETİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI BİLAL...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN OĞLU, İLİM YAYMA CEMİYETİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI BİLAL ERDOĞAN, MÜSİAD GENEL BAŞKANI BURHAN ÖZDEMİR’İN DAVETİ ÜZERİNE AKÇAKOCA’YA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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