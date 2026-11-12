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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kbb hizmetleri güçlendi

Op. Dr. Kays Burak Çakır Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Polikliniğinde hasta kabulüne başladı; eksik polikliniklere atamalar sürecek.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 09:54

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EDİTÖR: Serkan Varol

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kbb hizmetleri güçlendi

Op. Dr. Kays Burak Çakır hasta kabulüne başladı

Op. Dr. Kays Burak Çakır, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğinde hasta kabulüne başladı. Hastanenin yeni atamaları kapsamında gerçekleştirilen görevlendirme, polikliniğin hizmet kapasitesini güçlendirmeyi hedefliyor.

Hizmete başlangıç:

Çakır'ın göreve başlamasıyla birlikte polikliniğe başvuran hastaların muayene imkânı arttı. Randevu ve hasta kabul süreçlerinde yapılacak düzenlemelerle KBB hizmetlerinin erişilebilirliğinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Gelecek atamalar:

Hastane yönetimi, eksik görülen diğer polikliniklere yönelik atamaların sürdürüleceğini bildirdi. Bu adımla birlikte sağlık birimlerinde personel eksikliğinin giderilmesi ve hizmet kalitesinin korunması hedefleniyor.

OP. DR. KAYS BURAK ÇAKIR HASTA KABULÜNE BAŞLADI

OP. DR. KAYS BURAK ÇAKIR HASTA KABULÜNE BAŞLADI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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