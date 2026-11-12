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Orhaneli'nin içme suyu doğal kaynaktan cazibeyle güvence altına alınıyor

Bursa Büyükşehir BUSKİ ekipleri, Orhaneli merkez mahalleleri için 10 km’lik Firoz (Karesi) Kaynağı iletim hattının yüzde 65’ini tamamladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Aslı Han

Orhaneli'nin içme suyu doğal kaynaktan cazibeyle güvence altına alınıyor

proje hızla ilerliyor:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, altyapı seferberliği kapsamında Orhaneli ilçesinin merkez mahallelerinin içme suyu güvenliğini sağlamak için yürütülen çalışmalarda önemli bir aşamaya ulaştı. BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen imalatlarda, 10 kilometrelik Firoz (Karesi) Kaynağı İletim Hattı projesinin yüzde 65'i tamamlandı.

Şahin Biba başkanlığında başlatılan ve Nisan ayından itibaren hız kazanan altyapı yatırımları çerçevesinde, BUSKİ ekipleri Nisan-Ekim 2026 döneminde il genelinde yaklaşık 200 kilometrelik içme suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Kasım ayında da saha çalışmalarını mevsim koşullarına rağmen sürdürülüyor.

hat detayları ve sahadaki durum:

Projede içme suyu uygunluğu tespit edilen doğal kaynak, iletim hattıyla Orhaneli İlçe Merkez Su Deposu'na taşınacak. Depoda kapasite olarak 1000 metreküp bulunuyor ve su, 40 santimetre çapında borularla yaklaşık 10 kilometre mesafeden iletilecek. Ekipler ilçe merkezindeki 2,5 kilometrelik depo bağlantı imalatını tamamladı; kaynaktan depoya uzanacak 7,5 kilometrelik hattın 4 kilometrelik bölümü ise bitirildi. Çalışmalar şu anda Dağgüney mevkiinde yoğunlaştırıldı.

tasarruf ve kesintisiz hizmet hedefi:

Projenin temel avantajı, mevcut elektrikli pompalarla çekilen kuyu suyunun yerine doğal akışıyla, yani cazibeli olarak suyu depoya ulaştırmasıdır. Bu düzenlemeyle enerji maliyeti büyük oranda azaltılacak ve sistemin işletme giderlerinde tasarruf sağlanacak. Ayrıca Gazipaşa, Fevzipaşa, İsmetpaşa, 300 Evler, Esentepe ve Karabekirpaşa mahallelerinin içme suyu ihtiyacı uzun yıllar boyunca kesintisiz şekilde karşılanması amaçlanıyor.

Bursa Büyükşehir ve BUSKİ ekipleri, tespit edilen ihtiyaç ve vatandaş talepleri doğrultusunda şehrin farklı noktalarında altyapı güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, zorlaşan zemin ve hava şartlarına rağmen programlanan imalatları zamanında tamamlamayı hedefliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALTYAPI AĞINI GÜÇLENDİRME VE GENİŞLETME YATIRIMLARI KAPSAMINDA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALTYAPI AĞINI GÜÇLENDİRME VE GENİŞLETME YATIRIMLARI KAPSAMINDA ORHANELİ İLÇESİNE BAĞLI MERKEZ MAHALLELERİN İÇME SUYU İHTİYACINI UZUN YILLAR BOYUNCA GÜVENCE ALTINA ALACAK 10 KİLOMETRELİK İLETİM HATTI İMALATININ YÜZDE 65’İNİ TAMAMLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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