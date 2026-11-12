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Diyaliz merkezinde keman sesleri organ bağışına dikkat çekti

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda Döşemealtı Devlet Hastanesi, diyaliz hastalarına keman konseri verip bilgilendirme stantları ve sergilerle farkındalık sağladı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Serkan Varol

Diyaliz merkezinde keman sesleri organ bağışına dikkat çekti

Organ bağışı haftasında hastanede kapsamlı farkındalık çalışması:

Döşemealtı Devlet Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkat çekmek amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Hastane genelinde yürütülen çalışmalarda hem hastalara hem de ziyaretçilere ulaşmak hedeflendi.

Hastane içi ve dışı bilgilendirme çalışmaları:

Etkinlikler çerçevesinde ilçe genelindeki dijital ekranlarda yayınlanan farkındalık görselleriyle kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşması amaçlandı. Hastane içinde kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara organ bağışının önemi anlatıldı ve bağış süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, 2. Uluslararası Karikatür Yarışmasında dereceye giren eserler hastanenin ana girişinde sergilenerek ziyaretçilerin dikkatine sunuldu. Sergi sayesinde organ bağışı temasının kültürel ve sanatsal boyutuna da vurgu yapıldı.

Diyaliz hastalarına müzikle moral desteği:

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği ile iş birliği yapılarak Diyaliz Ünitesi'nde tedavi gören hastalara yönelik bir keman konseri düzenlendi. Konser, hastalara moral ve motivasyon sağlamak üzere planlandı ve tedavi sürecinde insan etkileşiminin önemine dikkat çekti.

Hastane başhekimi Op. Dr. Kamil Gökhan Açar, organizasyonun anlamına ilişkin yaptığı açıklamada, "Organ bağışı büyük bir insanlık ve dayanışma örneğidir. Organ bağışı bir insanın başka bir insana verebileceği en kıymetli hediyelerden biridir. Bir bağış bir hayatı kurtarabilir, bir aileye umut olabilir." ifadelerini kullandı.

Hastane yetkilileri, düzenlenen etkinliklerin yalnızca bilgilendirme amacı taşımakla kalmayıp aynı zamanda toplumda bağış kültürünü güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA, ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMSAL...

3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA, ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKMEK VE TOPLUMSAL FARKINDALIĞI ARTIRMAK AMACIYLA DÖŞEMEALTI DEVLET HASTANESİ’NDE TEDAVİ GÖREN DİYALİZ HASTALARINA MÜZİK DİNLETİSİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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