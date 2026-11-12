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Marmara'da kuvvetli lodos deniz trafiğini sekteye uğrattı

Meteoroloji uyarısı sonrası Marmara'yı vuran kuvvetli lodos, İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda çok sayıda seferin iptaline yol açtı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 10:05

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Marmara'da kuvvetli lodos deniz trafiğini sekteye uğrattı

Deniz seferlerinde aksamalar:

Meteoroloji yetkililerinin uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde etkili olan kuvvetli lodos, deniz ulaşımında aksamaya neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul ve çevresindeki hatlarda iptaller ve sefer ertelemeleri yaşandı.

Ulaştırma ve deniz işletmeleri, yolcu güvenliğini ön planda tutarak bazı seferlerin gerçekleştirilmemesine karar verdi. Yolculardan, iptal ve ertelemelere karşı güncel duyuruları takip etmeleri istendi.

İDO ve Şehir Hatları'nda iptaller:

İDO tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy 12.30 seferi ile Kadıköy-Yenikapı-Bandırma 18.00 seferinin iptal edildiği duyuruldu.

Şehir Hatları ise elverişsiz hava koşulları sebebiyle Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası ve Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hatlarındaki seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilmeyeceğini bildirdi.

BUDO'da iptal edilen seferler:

BUDO tarafından duyurulan iptaller şu şekilde sıralandı:

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) seferi

Saat 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

Saat 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş) seferi

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferi

Saat 11.30 İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) seferi

Saat 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

Yetkililer, hava koşullarının düzelmesine bağlı olarak sefer programlarında güncellemeler yapılacağını ve yolcuların resmi duyuruları takip etmeleri gerektiğini belirtti.

Deniz trafiğine lodos engeli

Deniz trafiğine lodos engeli

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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