Geleceğe gölge değil nefes: Küçükçekmece'de fidanlar toprakla buluştu

Küçükçekmece'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde buluşma

Küçükçekmece Belediyesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğini ilçedeki yeşil alanları güçlendirmek amacıyla Olimpiakent Koşu Parkurunda gerçekleştirdi. Etkinlikte belediye yetkilileri, mahalle temsilcileri, kurum yöneticileri ve çok sayıda vatandaş bir araya gelerek fidan dikti.

Katılımcılar ve amaç:

Etkinliğe; Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, meclis üyeleri, Atakent Mahalle Muhtarı Özge Erdoğan Yeşilırmak, Yeşilay Kadın Komisyonu, Soyak Olimpiakent Yönetimi, KİTAŞ Yönetim Kurulu, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Organizasyonun temel amacı, ilçe genelinde yeşil alan kapasitesini artırmak ve halkın doğayla ilişkisini güçlendirmekti.

Başkanın değerlendirmesi:

Etkinlikte konuşan Başkan Kemal Çebi, ilçe genelindeki çalışmaların kapsamını anlattı ve şu ifadeleri kullandı: ‘2019’dan bu yana ilçemizdeki yeşil alan miktarını 1 milyon metrekarenin üzerine çıkardık. Sadece son 2 yılda 10 yeni park kazandırdık, 9 parkı revize ettik ve binlerce ağacı da toprakla buluşturduk. İlçe genelinde her yıl ortalama 1 milyon mevsimlik çiçek üretimi ve dikimi gerçekleştirerek, İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte ilçemizin yeşil alan kapasitesini 2,2 milyon metrekarenin üzerine taşıdık. Bugün; toprakla buluşacak tüm fidanların yıllar sonra büyüyerek, gölgesinde nefes aldığımız ağaçlara dönüşmesini diliyorum. Bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli komşularıma teşekkür ediyorum’.

Başkanın sözleri, belediyenin son yıllarda yürüttüğü park yapımı, revizyon ve çiçek üretimi çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Uygulama ve yerinde müdahale:

Küçükçekmece Belediyesi park ve bahçeler ekipleri, etkinlik öncesinde Soyak Olimpiakent Koşu Parkuru'nda güvenliği tehdit eden, kuruyan ve devrilme riski olan ağaçları bölgeden uzaklaştırdı. Bu müdahalelerin ardından düzenlenen fidan dikme çalışmasıyla o ağaçların yerine yeni fidanlar toprağa verildi.

Etkinliğe katılan vatandaşlar diktikleri fidanların üzerine isimlerini yazarak sürece kişisel bağ kurdu; bu uygulama, hem katılımı artırdı hem de yerel sahiplenmeye katkı sağladı. Yetkililer, düzenlenen bu tür etkinliklerin hem çevresel hem de toplumsal fayda ürettiğini vurguladı.

Belediye, yıl boyunca sürdürülen ağaçlandırma ve park çalışmalarıyla ilçenin yeşil dokusunu koruma ve geliştirme hedefini devam ettireceklerini belirtti.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ EKİPLERİ TARAFINDAN SOYAK OLİMPİAKENT KOŞU PARKURUNDAKİ; VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN, KURUYAN VE DEVRİLME RİSKİ OLAN AĞAÇLAR BÖLGEDEN UZAKLAŞTIRILDI. ARDINDAN DÜZENLENEN FİDAN DİKME ETKİNLİĞİYLE BU AĞAÇLARIN YERİNE YENİ FİDANLAR DİKİLDİ. ETKİNLİKTE DİKTİKLERİ FİDANLARIN ÜSTÜNE İSİMLERİNİ YAZAN KATILIMCILAR, DOĞAYA NEFES OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞADI.