Tıp eğitimine destek veren hayırsevere üniversiteden teşekkür

bursa uludağ üniversitesi'nde teşekkür töreni

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, hayırsever iş insanı Sabahattin Gazioğlu, yeğeni Hikmet Bosut ve eşi Ayşegül Bosut'u rektörlük binasında ağırladı. Toplantıda, üniversitenin tıp eğitimi ve sağlık altyapısına yapılan katkılar için teşekkür belgeleri takdim edildi.

katılım ve takdim:

Ziyarette Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, BUÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Halil Sağlam, öğretim üyeleri, hastane müdürü ile başhemşire hazır bulundu. Rektör Yılmaz, törende Sabahattin Gazioğlu ve Hikmet Bosut'a teşekkür belgelerini sundu.

rektörün değerlendirmesi:

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite-sanayi ve üniversite-hayırsever iş birliğinin örnek teşkil ettiğini vurgulayarak, "Üniversitemiz, yetiştirdiği nitelikli insan gücü ve sunduğu sağlık hizmetleriyle bölgemizin en önemli değerlerinden biridir." dedi. Yılmaz, katkıların binlerce hastanın tedavisine ve geleceğin hekimlerinin daha iyi şartlarda yetişmesine katkı sağladığını ifade etti ve aileye şükranlarını iletti.

hayırseverlerin mesajı:

Plaket takdiminden onur duyduğunu söyleyen Sabahattin Gazioğlu ve Hikmet Bosut, Bursa'da doğup büyüyen biri olarak üniversiteye katkı sağlamayı görev bildiklerini belirtti. Aile, özellikle sağlık ve eğitim yatırımlarının doğrudan insana dokunduğunu ve bu desteğin kendilerine en büyük mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti: "Gücümüz yettiğince üniversitemizin, hocalarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Ziyaret, rektörlük makamında gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimi ve hediye takdimlerinin ardından sona erdi.

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FERUDUN YILMAZ, ÜNİVERSİTENİN TIP EĞİTİMİNE VE SAĞLIK ALTYAPISINA SAĞLADIĞI BÜYÜK KATKILARLA TANINAN HAYIRSEVER İŞ İNSANI SABAHATTİN GAZİOĞLU, YEĞENİ HİKMET BOSUT VE EŞİ AYŞEGÜL BOSUT’U REKTÖRLÜK BİNASINDA AĞIRLADI.