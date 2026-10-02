Dolar 49,1410 +0,13%
Euro 55,3694 +0,28%
Bist 12.280,04 +0,25%
Altın Gram 6.660,31 +0,32%
EUR/USD 1,1264 +0,17%
Brent Petrol 101,28 -1,01%
--°

bilecik itfaiye ekipleri 2026'da 432 olaya müdahale etti

Bilecik itfaiye ekipleri 2026'da 432 olaya müdahale etti; ekipler 7/24 hizmet vererek yangın, kaza ve hayvan kurtarma çalışmalarında aktif rol oynadı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

bilecik itfaiye ekipleri 2026'da 432 olaya müdahale etti

itfaiye ekiplerinin çalışma kapsamı:

Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Zeyhan İtfaiye Haftası kapsamında yaptığı açıklamada ekiplerin 25 Eylül-1 Ekim etkinlikleri çerçevesinde bilgi paylaştı. Müdür Zeyhan, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 7 gün 24 saat görev başında olduklarını vurguladı.

Müdürlük faaliyetleri arasında başta ev, işyeri ve orman yangınları olmak üzere trafik kazalarına müdahale, kedi ve köpek gibi hayvanların kurtarılması, ayrıca fabrikalar ve okullarda düzenlenen bilgilendirici tatbikatlar yer alıyor. Zeyhan, ekiplerin şehirdeki uygunsuz ve acil durumlara anında müdahale eden ilk birimlerden biri olduğuna dikkat çekti.

il geneline ulaşan müdahaleler:

Zeyhan ekiplerin Bilecik il merkezi ile ilçeleri, belde ve köyleri kapsayan geniş bir alana hizmet verdiğini belirtti. 2026 yılı içinde ekiplerin sahada aktif rol oynadığı operasyonların toplam sayısının önemine değinen Zeyhan, il genelinde gerçekleştirilen müdahalelerin hayat kurtarmaya yönelik olduğunu ifade etti. Bu kapsamda ekipler trafik kazalarında yaralı kurtarma, yangın söndürme ve lojistik destek görevlerini yürüttü.

Yetkili, Bilecik Belediyesi İtfaiye ekiplerinin bu dönemde toplam 432 olaya müdahale ederek gerekli kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdiğini aktardı. Ekipler talep edilen tüm noktalara ulaşmaya çalışarak vatandaşların yardımına koştu.

yılan ve zararlı hayvan müdahaleleri:

Müdürlüğün hizmetleri yalnızca yangın ve kaza müdahaleleriyle sınırlı değil. Gece veya gündüz gelen çağrılara en kısa sürede cevap veren ekipler yaşam alanlarındaki yılan, sansar, tilki, yarasa ve benzeri zararlılara müdahale ediyor. Ayrıca araç veya yapılar içinde sıkışan kedi, köpek ve yavruların kurtarılması da ekiplerin düzenli faaliyetleri arasında yer alıyor.

Zeyhan, bu çalışmalar sayesinde ekiplerin vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldığını ve halkın memnuniyetinin arttığını belirtti. İtfaiye Müdürlüğü önümüzdeki dönemlerde de eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına devam etmeyi planlıyor.

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 10 AYDA 432 OLAYA MÜDAHALE ETTİ

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ 10 AYDA 432 OLAYA MÜDAHALE ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivrihisar'da camiler haftası kurum buluşmalarıyla devam etti
images

Kütahya'da tecrübenin ışığında huzurevinde buluşma
images

Kaymakam Atam büyüklerin evlerinde hatıralarını dinledi
images

Bölge tatbikatı UMKE ekibinin koordinasyon sınavı oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Günlük kullanıma uygun balistik okul çantası okullarda önleyici güvenlik sunuyor

CIMPOR ile yeni dönem: OYAK Beton Türkiye'de CIMPOR Yapı Malzemeleri'ne dönüşüyor

Sisle gelen misafir: Sivas’ta vaşağın kısa belirdiği anlar

Adana'da şalgam festivaline son hazırlıklar: üreticiler yoğun talebe hazırlanıyor

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı