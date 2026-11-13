Moymul Mahallesi'nden Gazze'ye gözleme eli

Moymul Mahallesi'nde gözleme etkinliği:

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Moymul Mahallesi Kur’an Kursu öncülüğünde bir hayır etkinliği düzenleniyor. Etkinlik, kurs binası önünde gün boyu sürecek gözleme ikramıyla mahalle sakinlerini ve ziyaretçileri ağırlayacak.

El emeği gözlemelerle destek çağrısı:

Gözlemeler, mahalle sakinleri ve kursiyerler tarafından el emeğiyle hazırlanacak ve hayırseverlerin beğenisine sunulacak. Organizasyon, katılımcılara sıcak bir ikram sunmanın yanı sıra dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinliğe tüm Tavşanlılıların davet edildiği belirtildi.

Gelirler Gazze'ye iletilecek:

Yetkililer, etkinlikten elde edilecek tüm gelirin Gazze’de zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere ilgili yardım kuruluşlarına teslim edileceğini açıkladı. Organizasyon temsilcileri, "Gazze’de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmamak adına mahalle sakinlerimiz ve Kur’an Kursu kursiyerlerimizle bir araya geldik. Gün boyu sürecek gözleme etkinliğimize tüm Tavşanlılı hemşehrilerimizi davet ediyor, yapacakları katkılarla bu hayra ortak olmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinliğin akşam saatlerine kadar devam etmesi ve hayırseverlerin yoğun ilgi göstermesinin beklendiği bildirildi. Katılımcılar hem lezzetli gözlemelerin tadını çıkaracak hem de Gazze’deki mazlumlara destek sağlamak için katkıda bulunma imkânı bulacaklar.

TAVŞANLI İLÇESİNDE, MOYMUL MAHALLESİ KUR’AN KURSU ÖNCÜLÜĞÜNDE GAZZE’DEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DESTEK OLMAK AMACIYLA HAYIR ETKİNLİĞİ DÜZENLENİYOR. ETKİNLİK KAPSAMINDA VATANDAŞLARA GÜN BOYU GÖZLEME İKRAMINDA BULUNULACAK.