Bilecik Pazaryeri'nde direksiyon hakimiyeti kaybı sonucu iki kişi yaralandı

Bilecik’te refüje çarpan otomobilde yaralanma

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozüyük Eskişehir D-650 karayolu Karaköy köyü Derbent mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobilin refüje çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olayda sürücünün kontrolü kaybetmesi kazanın temel nedeni olarak bildirildi.

Kaza ve araç bilgileri:

Kaza, Bilecik istikameti yönünde seyir halinde olan 11 AAC 815 plakalı otomobilin yolun sağ tarafındaki refüje çarpmasıyla gerçekleşti. Araçta sürücü olarak bulunan Keziban T. (53) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu ve refüje çarptı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada sürücü Keziban T. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Bünyamin T. (60) yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıları Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yetkililerden alınan bilgiye göre Keziban T.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, Bünyamin T.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

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