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Bilecik Pazaryeri'nde direksiyon hakimiyeti kaybı sonucu iki kişi yaralandı

Pazaryeri ilçesi Karaköy Derbent mevkiinde D-650 karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 kişi yaralandı, birinin durumu ağır.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 14:45

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik Pazaryeri'nde direksiyon hakimiyeti kaybı sonucu iki kişi yaralandı

Bilecik’te refüje çarpan otomobilde yaralanma

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Bozüyük Eskişehir D-650 karayolu Karaköy köyü Derbent mevkiinde meydana gelen kazada bir otomobilin refüje çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Olayda sürücünün kontrolü kaybetmesi kazanın temel nedeni olarak bildirildi.

Kaza ve araç bilgileri:

Kaza, Bilecik istikameti yönünde seyir halinde olan 11 AAC 815 plakalı otomobilin yolun sağ tarafındaki refüje çarpmasıyla gerçekleşti. Araçta sürücü olarak bulunan Keziban T. (53) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savruldu ve refüje çarptı.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada sürücü Keziban T. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Bünyamin T. (60) yaralandı. Olay yerine gelen acil servis ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıları Bozüyük Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yetkililerden alınan bilgiye göre Keziban T.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, Bünyamin T.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

BİLECİK’TE OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

BİLECİK’TE OTOMOBİLİN REFÜJE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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