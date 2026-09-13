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Sürücünün kontrolünü yitirmesiyle Elazığ-Bingöl yolunda kaza: iki yaralı

Elazığ-Bingöl karayolunda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 23 AGF 465 plakalı otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı; ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 19:38

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sürücünün kontrolünü yitirmesiyle Elazığ-Bingöl yolunda kaza: iki yaralı

Sürücünün hakimiyetini kaybettiği kazada iki kişi yaralandı

Elazığ-Bingöl karayolunda meydana gelen kazada, yoldan çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza ve araç bilgileri:

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen 23 AGF 465 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir ağaca çarptı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yürüttü.

ELAZIĞ’DA YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL, AĞACA ÇARPTI. KAZADA, 2 KİŞİ YARALANDI.

ELAZIĞ’DA YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİL, AĞACA ÇARPTI. KAZADA, 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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