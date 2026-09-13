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Çine'de refüjdeki yönlendirme direğine çarpan araçta sürücü yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde 09 DD 678 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedip refüjdeki yönlendirme direğine çarptı; 1 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 19:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Çine'de refüjdeki yönlendirme direğine çarpan araçta sürücü yaralandı

kaza yeri ve müdahale:

Kaza, Aydın-Muğla kara yolu üzerinde, Adnan Menderes Çine Meslek Yüksekokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 09 DD 678 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç refüjdeki yönlendirme tabelası direğine çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücüyü görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

müdahale süreci ve yaralının durumu:

Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkışan yaralıyı araç içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma yetkililer tarafından başlatıldı. Olay yerindeki görgü ve teknik incelemeler sürüyor.

AYDIN&#039;IN ÇİNE İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ARAÇ, REFÜJDEKİ YÖNLENDİRME...

AYDIN'IN ÇİNE İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ ARAÇ, REFÜJDEKİ YÖNLENDİRME DİREKLERİNE ÇARPTI. KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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