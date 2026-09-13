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Şişhane'de İETT çarpışması: yola dökülen yağ sürücülere güçlük çıkardı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu yola yağ döküldü; motosiklet ve otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı, ekipler müdahale etti.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 19:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şişhane'de İETT çarpışması: yola dökülen yağ sürücülere güçlük çıkardı

Kaza ayrıntıları:

İstanbul Şişhane'de saat 18.00 sıralarında, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde iki İETT otobüsünün çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir otobüs durağa yanaşan diğer otobüse çarptı ve çarpışmanın etkisiyle araçlardan yola yağ döküldü. Olay kısa süreli güvenlik riski yarattı.

Operasyon ve trafik etkisi:

Kazanın ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yola dökülen yağ, özellikle motosiklet ve otomobil sürücüleri için kontrollü sürüşü zorlaştırdı ve kısa süreli tehlike oluşturdu. İtfaiye ekipleri yolda temizlik çalışması başlattı.

Soruşturma başlatıldı:

Kaza bölgesinde ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin tespitlerin yapılması ve olası hasarın belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

ŞİŞHANE’DE İKİ İETT OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: YOLA DÖKÜLEN YAĞ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR...

ŞİŞHANE’DE İKİ İETT OTOBÜSÜ ÇARPIŞTI: YOLA DÖKÜLEN YAĞ SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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