Bilecik teşkilatı öncelikleri belirleyip yol haritasını çizdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen Haftalık Olağan İl Yönetim Kurulu Toplantısı'na il yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda teşkilat çalışmaları, şehir ihtiyaçları ve yürütülen faaliyetler ayrıntılı biçimde ele alındı.

Toplantının gündemi:

Delegasyon, önümüzdeki dönemin çalışma takvimini ve saha organizasyonlarını değerlendirdi. Özellikle Bilecik'in ihtiyaçları ve kentin gelişimine katkı sunacak projelerin önceliklendirilmesine vurgu yapıldı. Teşkilat içi koordinasyon ve iletişim kanallarının güçlendirilmesi gündemin diğer önemli başlıkları arasındaydı.

İl başkanının değerlendirmesi:

İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantıda birlik ve kararlılığa dikkat çekerek şehir için yapılacak çok iş olduğunu belirtti. Yıldırım'ın sözleri şöyle: Bilecik'imiz için yapacak çok işimiz, bu şehir için birlikte yol yürüdüğümüz güçlü bir teşkilatımız var. Aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.

Toplantı sonucunda, teşkilatın saha çalışmaları ve öncelikli hizmet alanlarına ilişkin yol haritası netleştirildi; önümüzdeki süreçte yapılacak adımların uygulanması için koordinasyonun sürdürüleceği kaydedildi.

AK PARTİ'DE HAFTALIK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ